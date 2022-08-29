В Ленобласти пьяный угонщик автомобиля стал фигурантом двух уголовных дел

27 августа 2022 года возле дома 14 по Плавницкому бульвару в городе Кириши сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Ситроен» под управлением, находящегося в состоянии алкогольного опьянения без документов на указанный автомобиль, мужчины, 2000 года рождения.

Водителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

С учетом того, что ранее он уже попадался полиции пьяным за рулем за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

На следующий день в полицию обратился владелец «Ситроена», 1975 года рождения, с заявлением об угоне автомобиля в ночь на 27 августа 2022 года от дома 12 по проспекту Героев в г. Кириши. На основании этого в отношении пьяного водителя возбуждено второе уголовное дело - по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).