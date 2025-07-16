На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку

Сегодня, около 12 часов 30 минут, на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и улицы Лени Голикова произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управлявший автомобилем марки "Ауди", совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку в возрасте 10 лет.

Установлено, что ребёнок пересекал проезжую часть в неположенном месте, игнорируя запрещающий сигнал светофора для пешеходов. В результате столкновения с транспортным средством девочка получила травмы.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи приняла решение о госпитализации пострадавшей в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние ребёнка как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств данного инцидента. Целью проверки является установление всех деталей произошедшего и выявление виновных в случившемся.