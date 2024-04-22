На севере Петербурга пенсионер перевел мошенникам 8,2 млн рублей

Накануне вечером, 21 апреля 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 77-летнего мужчины, проживающего в доме 5 на Учительской улице. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что в период с 29 ноября 2023 года по 15 апреля 2024 года неизвестные злоумышленники под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили его перевести на безопасные счета сбережения в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей, а также 6 миллионов 800 тысяч рублей, вырученные от продажи квартиры.

Материальный ущерб составил 8 миллионов 200 тысяч рублей.

По данному факту полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.