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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер с проспекта Культуры отдал мошенникам более 16,5 млн рублей

Пенсионер с проспекта Культуры отдал мошенникам более 16,5 млн рублей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Калининского района разыскивают обманувших пенсионера с проспекта Культуры на крупную сумму 

Накануне вечером, 2 апреля около 18 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 85-летнего мужчины, проживающего в доме 25 по проспекту Культуры. Пенсионер рассказал правоохранителям о том, что с 14 по 27 марта ему звонили неизвестные и, под предлогом сохранения денежных средств, убедили отдать курьеру в несколько этапов для внесения на "безопасный" счет 16 514 841 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
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