Пенсионер с проспекта Культуры отдал мошенникам более 16,5 млн рублей

Накануне вечером, 2 апреля около 18 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 85-летнего мужчины, проживающего в доме 25 по проспекту Культуры. Пенсионер рассказал правоохранителям о том, что с 14 по 27 марта ему звонили неизвестные и, под предлогом сохранения денежных средств, убедили отдать курьеру в несколько этапов для внесения на "безопасный" счет 16 514 841 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).