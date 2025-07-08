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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали вора-рецидивиста, угнавшего иномарку в Парголово

В Ленобласти задержали вора-рецидивиста, угнавшего иномарку в Парголово

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали вора-рецидивиста, угнавшего иномарку в поселке Парголово

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 7 июля около 11 часов 50 минут обратилась 37-летняя сотрудница строительной фирмы, занимающая должность инженера-сметчика. Она сообщила о пропаже ее автомобиля "Genesis G70" 2018 года выпуска, который был угнан от дома номер 11 по улице Николая Рубцова, расположенного в поселке Парголово.

Материальный ущерб от угона оценивается в 2 800 000 рублей.

По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "б" части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В тот же день, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и участкового уполномоченного, угнанный автомобиль был обнаружен на территории кладбища, находящегося в поселке Сусанино Гатчинского района. На месте происшествия задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. Установлено, что задержанный является вором-рецидивистом, имеющим семь судимостей за кражи.

Задержанный находился в состоянии наркотического опьянения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Все по теме: Выборгский район, угон, кража, автомобиль
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