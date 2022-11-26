В Ленобласти задержали пьяного угонщика автомобиля «Рендж Ровер»

Накануне к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от очевидца о том, что в поселке Коробицыно совершена попытка угона автомобиля «Рендж Ровер».

В этот же день к полицейским обратился 58-летний хозяин указанного автомобиля с заявлением о том, что от дома 60 по улице Центральная в поселке Коробицыно, неизвестный совершил угон его автомобиля «Рендж Ровер».

Посредством спутникового слежения угнанный автомобиль был обнаружен, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился ранее судимый 28-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).