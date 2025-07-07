В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер

В Ломоносовском районе Ленинградской области, 6 июля около 16 часов 20 минут, на 29-м километре автотрассы А-120, известной как «Санкт-Петербургское южное полукольцо», произошла трагическая авария. Шестнадцатилетний юноша, управлявший мопедом, при выполнении поворота налево на перекрестке с регулируемым движением, не уступил дорогу транспортному средству. В результате, произошло столкновение с грузовым автомобилем марки «UMC», буксирующим полуприцеп «ISTRAIL», которым управлял сорокалетний водитель. Грузовик двигался по своей полосе во встречном направлении.

После столкновения, грузовой автомобиль «UMC» потерял управление и совершил наезд на металлическое ограждение, после чего съехал в кювет с правой стороны по направлению движения.

К сожалению, несовершеннолетний водитель мопеда получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия медицинских работников.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннее расследование обстоятельств данного ДТП.