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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер

В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «А-120», в которой погиб 16-летний байкер

В Ломоносовском районе Ленинградской области, 6 июля около 16 часов 20 минут, на 29-м километре автотрассы А-120, известной как «Санкт-Петербургское южное полукольцо», произошла трагическая авария. Шестнадцатилетний юноша, управлявший мопедом, при выполнении поворота налево на перекрестке с регулируемым движением, не уступил дорогу транспортному средству. В результате, произошло столкновение с грузовым автомобилем марки «UMC», буксирующим полуприцеп «ISTRAIL», которым управлял сорокалетний водитель. Грузовик двигался по своей полосе во встречном направлении.

После столкновения, грузовой автомобиль «UMC» потерял управление и совершил наезд на металлическое ограждение, после чего съехал в кювет с правой стороны по направлению движения.

К сожалению, несовершеннолетний водитель мопеда получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия медицинских работников.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннее расследование обстоятельств данного ДТП.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП, мотоциклы
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