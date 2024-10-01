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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок

На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Гатчинского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний

Накануне днем, 30 сентября 2024 года около 15 часов 20 минут на 68-ом километре трассы «Санкт-Петербург-Псков» 27-летний мужчина, управляя мопедом «Спайдер 2», при развороте от правого края проезжей части не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Мерседес Бенц», под управлением 59-летнего мужчины, после чего отсоединившееся от мопеда колесо повредило движущийся во встречном направлении автомобиль «Хонда Пилот» под управлением 44-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия водитель и несовершеннолетний пассажир мопеда, 4-летняя девочка, госпитализированы в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП мопед дети
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