На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок

Накануне днем, 30 сентября 2024 года около 15 часов 20 минут на 68-ом километре трассы «Санкт-Петербург-Псков» 27-летний мужчина, управляя мопедом «Спайдер 2», при развороте от правого края проезжей части не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Мерседес Бенц», под управлением 59-летнего мужчины, после чего отсоединившееся от мопеда колесо повредило движущийся во встречном направлении автомобиль «Хонда Пилот» под управлением 44-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель и несовершеннолетний пассажир мопеда, 4-летняя девочка, госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.