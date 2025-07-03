В Петербурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля с улицы Ивана Черных

В полицию 2 июля около 18 часов 45 минут обратился 31-летний гражданин с заявлением об угоне его автомобиля. Согласно заявлению, хищение транспортного средства марки «БМВ Х6», оцененного в сумму свыше 8 миллионов рублей, произошло приблизительно около 07 часов 10 минут с парковочной площадки, расположенной возле автомастерской на улице Ивана Черных. Личность злоумышленника оставалась неустановленной на момент подачи заявления.

Впоследствии, около 21 часа 55 минут того же дня, сотрудниками правоохранительных органов в Пушкинском районе, возле дома номер 8 по улице Переведенская, был обнаружен разыскиваемый автомобиль.

Неподалеку от транспортного средства был задержан мужчина 1989 года рождения, подозреваемый в совершении данного угона. Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.