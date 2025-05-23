В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении в Шушарах

Накануне, 22 мая в правоохранительные органы Пушкинского района поступило заявление от 42-летнего сотрудника службы безопасности. В заявлении указывалось, что в семь часов утра возле дома номер 179 по Московскому шоссе, расположенному в поселке Шушары, его знакомый, применив угрозу ножом, совершил угон принадлежащего заявителю автомобиля марки "Фольксваген поло".

Впоследствии, спустя несколько часов, сотрудниками ГАИ в Невском районе, неподалеку от дома номер 13 по 2-му Рабфаковскому переулку, был обнаружен угнанный автомобиль. Транспортное средство находилось без водителя и было перемещено на специализированную стоянку.

В десять часов утра возле дома номер 7 по Костромской улице в Центральном районе сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался 44-летний житель Ростовской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения необходимых процессуальных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона транспортного средства и угроз применения насилия.