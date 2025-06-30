В петербурге выявили незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалюты

В результате совместной операции сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Московскому району пресечена деятельность по незаконному потреблению электроэнергии и использованию оборудования для майнинга криптовалют.

В ходе осмотра территории одного из предприятий, расположенного на Митрофаньевском шоссе, было обнаружено помещение, в котором находилось 58 вычислительных устройств, задействованных в процессе добычи криптовалюты.

Эксперт электросетевой компании установил, что электроснабжение данного участка осуществлялось от трансформаторной подстанции через распределительный щит, оснащённый счётчиком электроэнергии. Однако, в ходе проверки было выявлено несанкционированное подключение к электросетям в обход приборов учёта.

Безучётное электричество использовалось для обеспечения функционирования всего объекта, включая майнинговое оборудование и систему вентиляции.

Представителями энергоснабжающей компании были составлены акты, фиксирующие факт нарушения. По предварительным оценкам, ущерб, нанесённый организации, составляет 8 миллионов рублей.

Всё обнаруженное оборудование было изъято и помещено на специализированный склад временного хранения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации данной незаконной деятельности.