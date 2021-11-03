В Ленобласти задержаны двое полицейских, которые покрывали автоугонщиков

Накануне сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны два сотрудника УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Предварительно установлено, что за денежное вознаграждение они оказывали покровительство двоим мужчинам, подозреваемым в хищениях автотранспортных средств на территории Всеволожского района. Указанные лица также задержаны.

По материалам УСБ ГУ МВД России следователями СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ.

По результатам служебной проверки сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.