В Петербурге ликвидировано подпольное казино

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали трех женщин, в возрасте от 25 до 35 лет. Одна из них проживает в Ленобласти, две других – в Санкт-Петербурге. Указанные гражданки подозреваются в незаконном проведении азартных игр. По версии полиции, подпольное казино было организовано в одной из квартир многоквартирного дома на набережной реки Фонтанки.

В результате обыска, проведенного в данной квартире, обнаружено и изъято 34 игровых автомата типа «Gaminator».

Следователем СО по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Трое подозреваемых женщин находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех соучастников данного преступления и иные факты противоправной деятельности.