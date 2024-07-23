В Колпино задержали мигранта избившего мужчину у торгового центра

В минувшее воскресенье, 21 июля 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что 21 июля около 17 часов 00 минут к ним с множественными травмами головы и шеи самостоятельно обратился неработающий 38-летний мужчина, проживающий в доме 43 по Загородной улице города Колпино.

Пострадавшего, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение.

Мужчина рассказал правоохранителям, что 21 июля около 11 часов 10 минут его избил неизвестный на первом этаже торгового комплекса в доме 8 по Октябрьской улице в Колпино.

Вчера вечером, 22 июля около 19 часов 20 минут в Колпино, возле дома 21 по улице Ижорского батальона сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 23-летнего гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.1 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УК РФ.