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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине женщину подозревают в убийстве мужа и покушении на убийство сына

В Гатчине женщину подозревают в убийстве мужа и покушении на убийство сына

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Опубликовал: Anton78
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В Гатчине женщину подозревают в убийстве мужа и покушении на убийство сына

Следствием установлено, что 13 сентября 2023 года в квартире по улице Куприна в городе Гатчина Ленинградской области подозреваемая нанесла своему супругу 1972 г.р. удар ножом в шею, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия, а также удар ножом в шею своему сыну, причинив ему телесные повреждения. Однако  преступление не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как ребенок смог выбежать из квартиры, после чего ему была своевременно оказана медицинская помощь. 

Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении женщины 1980 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следствием направлено  ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проведены необходимы осмотры и выемки, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы, в том числе комплексная психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой, выполняются иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ножевое ранение
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