В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя

Вчера около 09 часов утра в квартире в деревне Большая Вруда Волосовского района района Ленинградской области обнаружено тело 43-летнего мужчины с колото-резаными ранениями.

По данному факту следственным отделом по Волосовскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что указанные повреждения потерпевшему в ходе конфликта во время распития спиртных напитков причинила 48-летняя сожительница.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается