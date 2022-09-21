ента новостей

13:05
На мосту через реку Тосна на трассе М-10 ограничат пропускную способность
12:58
В Петербурге задержали мигранта за мошенничество в отношении пенсионера
12:51
В Ленобалсти задержали мужчину за разбой
12:46
В Петербурге задержали женщину, похитившую у пенсионера банковскую карту
11:55
В Ленобалсти мужчина задушил подругу воротником куртки
11:49
Появятся новые магазины
11:48
В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя
11:19
В Петербурге проходят Дни культуры Ростовской области
10:46
Больных с пневмонией стало больше
10:01
В Петербурге задержали «черных» риэлторов
09:52
Россия расширяется – что дальше?
09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
09:02
Китай рассматривает возможность смягчения правил въезда для некоторых иностранных туристов
00:06
Поражение ЦСКА от «Куньлуня» укрепило лидерство СКА в Западной конференции КХЛ
23:31
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области
21:17
В Ленобласти открылась выставка, посвященная геноциду мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны
21:12
В Петербурге планируют заменить до 80% контактно-кабельной сети
21:08
Бюджет Петербурга может получить еще один балласт в виде «Орловского тоннеля»
19:43
Петербург готовится к осеннему призыву в Вооруженные Силы
19:39
Забастовки могут привести к остановке британских железных дорог
19:34
В Иране пять человек погибли в результате протестов из-за смерти женщины, задержанной полицией
19:33
Петербург и Ростовская область расширяют горизонты сотрудничества
19:28
На реставрацию зданий Александро-Невской Лавры может уйти до 30 лет
18:14
Корабелка участвует в БПИФ-2022
18:12
Беглов по старой дружбе «прикрыл» ректора СПбГУ Кропачева в инциденте с командой КВН журфака
16:58
Петербургские конники стали призерами чемпионата России
16:57
В Петербурге трое мигрантов задержаны за ограбление салонов связи
14:40
Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии
14:38
В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев
13:13
Конкурс стихов «Кубок Охты»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя

В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя

0
54
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
СК Ленобласти
В Волосовском районе Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя

Вчера около 09 часов утра в квартире в деревне Большая Вруда Волосовского района района Ленинградской области обнаружено тело 43-летнего мужчины с колото-резаными ранениями.

По данному факту следственным отделом по Волосовскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что указанные повреждения потерпевшему в ходе конфликта во время распития спиртных напитков причинила 48-летняя сожительница.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается

Источник: СК Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Волосовский район убийство ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-07-2022, 12:07
В Ленобласти задержали подозреваемую в убийстве женщины-дизайнера
16-02-2021, 10:41
В Ленобласти отчим истезал 13-летнего мальчика
2-08-2022, 11:19
В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого
5-05-2021, 13:09
В Ленобласти на пожаре погибли двое подростков
13-09-2022, 11:27
В Ленобласти кочегар зарезал собутыльника. Тело утащил в кусты
26-12-2012, 06:30
Двойное убийство на Болотной улице

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
90
Сегодня, 09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
0
136
19-09-2022, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
127
19-09-2022, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
0
129
19-09-2022, 13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
Наверх