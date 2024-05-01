В Колпино 11-летняя девочка сломала ногу в автобусе после резкого торможения

Накануне вечером, 30 апреля 2024 года около 21 часа 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма о госпитализации бригадой Скорой помощи 11-летней девочки с переломом ноги.

Полицейсике установили, что травму девочка получила в автобусе № 327 при движении по Загородной улице в Колпино, в результате резкого торможения.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.