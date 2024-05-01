Накануне вечером, 30 апреля 2024 года около 21 часа 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма о госпитализации бригадой Скорой помощи 11-летней девочки с переломом ноги.
Полицейсике установили, что травму девочка получила в автобусе № 327 при движении по Загородной улице в Колпино, в результате резкого торможения.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
В Колпино 11-летняя девочка сломала ногу в автобусе после резкого торможения
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Колпинского района проводят проверку обстоятельств ДТП, в котором получила травму девочка - пассажир рейсового автобуса
Накануне вечером, 30 апреля 2024 года около 21 часа 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма о госпитализации бригадой Скорой помощи 11-летней девочки с переломом ноги.
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