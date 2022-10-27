В Петербурге задержан мужчина, совершивший грабеж возле метро

Поздно вечером 8 сентября возле выхода из станции метро «Маяковская» на улицу Марата неустановленные лица, применив физическую силу, похитили у 39-летнего прохожего 245 тысяч рублей.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера возле дома 35 по улице Декабристов в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 23-летнего тренера спортивного комплекса. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.