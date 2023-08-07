В Мурино мужчину ограбили в собственной квартире

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 38-летнего жителя города Мурино о том, что он подвергся нападению в собственной квартире.

Как установили полицейские, к потерпевшему в квартиру дома 14 по Петровскому бульвару пришел незнакомый мужчина, ударил его бутылкой по голове и забрал мобильный телефон. Материальный ущерб составил 12 000 рублей.

Спустя несколько часов возле дома 7 по улице Шувалова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний неработающий ранее неоднократно судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).