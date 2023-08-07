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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино мужчину ограбили в собственной квартире

В Мурино мужчину ограбили в собственной квартире

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Всеволожского района Ленобласти задержан разбойник из Мурино

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 38-летнего жителя города Мурино о том, что он подвергся нападению в собственной квартире.
Как установили полицейские, к потерпевшему в квартиру дома 14 по Петровскому бульвару пришел незнакомый мужчина, ударил его бутылкой по голове и забрал мобильный телефон. Материальный ущерб составил 12 000 рублей.
Спустя несколько часов возле дома 7 по улице Шувалова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний неработающий ранее неоднократно судимый местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район разбойное нападение
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