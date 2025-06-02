В Калининском районе ограбили салон сотовой связи 

Около 19 часов 45 минуты 1 июня 2025 года в дежурную часть полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 30-летнего руководителя салона мобильной связи, находящегося в доме номер 2 по проспекту Непокорённых, об ограблении. Согласно заявлению, в помещение салона ворвался вооружённый ножом злоумышленник и похитил наличные деньги из кассы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный, угрожая ножом, совершил хищение денежных средств в размере около 7 000 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В связи с совершённым преступлением возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как разбой. Предпринимаются активные действия для установления местонахождения и задержания подозреваемого в совершении указанного преступления.