На Ленинском проспекте ограбили салон красоты

Накануне днем, 11 октября 2024 года около 14 часов к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о нападении на салон красоты в доме 91 по Ленинскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный, войдя в помещение салона и угрожая администратору ножом, забрал у нее мобильный телефон и деньги из кассы.

Материальный ущерб составил 5 800 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Полицейскими приняты меры к розыску напавшего.