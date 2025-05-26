На Каменноостровском проспекте курьер-доставщик на электровелосипеде сбил 11-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 25 мая около 18 часов 45 минут возле дома номер 55 по Каменноостровскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие. 26 -летний курьер, осуществлявший доставку и являющийся уроженцем Центральной Азии, управляя электровелосипедом марки Strong, допустил столкновение с 11-летним велосипедистом. Установлено, что несовершеннолетний пересекал траекторию движения курьера.

Вследствие указанного инцидента ребенок получил множественные повреждения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В настоящее время компетентные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.