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Питерец.ру » Происшествия » На Каменноостровском проспекте курьер-доставщик на электровелосипеде сбил 11-летнего велосипедиста

На Каменноостровском проспекте курьер-доставщик на электровелосипеде сбил 11-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту столкновения курьера-доставщика и подростка-велосипедиста на Каменноостровском проспекте

Накануне вечером, 25 мая около 18 часов 45 минут возле дома номер 55 по Каменноостровскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие. 26 -летний курьер, осуществлявший доставку и являющийся уроженцем Центральной Азии, управляя электровелосипедом марки Strong, допустил столкновение с 11-летним велосипедистом. Установлено, что несовершеннолетний пересекал траекторию движения курьера.

Вследствие указанного инцидента ребенок получил множественные повреждения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В настоящее время компетентные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район, ДТП, велосипеды
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