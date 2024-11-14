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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали жителя Сланцев, обманувшего пенсионерку из Кингисеппа

В Ленобласти поймали жителя Сланцев, обманувшего пенсионерку из Кингисеппа

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя города Сланцы, обманувшего пенсионерку

В минувший вторник, 12 ноября к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило заявление от 74-летней жительницы города Кингисепп о том, что с 7 по 11 ноября ей звонили неизвестные под видом представителей телефонной компании, и убедили ее передать «для сохранности» денежные средства через курьеров. В итоге пенсионерка передала прибывшему курьеру 3 320 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Вчера утром, 13 ноября около 09 часов 00 минут на 103-м километре трассы «Нарва» сотрудники ГАИ Волосовского района для проверки остановили автомашину «Хендай Ассент», за рулем которой находился подозреваемый в указанном преступлении, 28-летний житель города Сланцы Ленинградской области.
Подозреваем поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть мошенничество пенсионеры Кингисеппский район
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