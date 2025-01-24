В Невском районе иномарка сбила 17-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 23 января около 19 часов 30 минут возле дома 23 по Караваевской улице, в Невском районе Петербурга 40-летний мужчина, управляя автомобилем «HAVAL», при повороте во двор совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, ученика 10 класса.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.