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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе иномарка сбила 17-летнего велосипедиста

В Невском районе иномарка сбила 17-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Невского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП с велосипедистом на Караваевской улице

Накануне вечером, 23 января около 19 часов 30 минут возле дома 23 по Караваевской улице, в Невском районе Петербурга 40-летний мужчина, управляя автомобилем «HAVAL», при повороте во двор совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, ученика 10 класса.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, велосипеды
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