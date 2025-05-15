Полицейскиек задержали злоумышленников угнавших «Черри Тиго» с проспекта Художников

В полицию Выборгского района поступило сообщение о краже автомобиля «Chery Tiggo 4», оцененного в 1 500 000 рублей, который был припаркован у дома номер 9 по проспекту Художников. Инцидент произошел 13 мая около 12 часов 45 минут.

В результате оперативных следственных действий, проведенных в тот же день, сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в совершении данного преступления. Задержание произошло в квартирах, расположенных в Красном Селе. Задержанными оказались местные жители в возрасте 45 и 37 лет.

Согласно информации, оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

По факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в особо крупном размере). В отношении задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Они помещены в изолятор временного содержания до решения суда об избрании дальнейшей меры пресечения.