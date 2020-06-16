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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали домушников

В Петербурге задержали домушников

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81
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже из квартиры

В прошлый вторник во Фрунзенском районе Петербурга в одной из квартир дома 6 по улице Купчинской, неизвестные совершили кражу ноутбука, планшета, двух обручальных колец и цепочки с крестиком на общую сумму более 130 тысяч рублей, принадлежащих 29-летнему хозяину квартиры.

В этот же день полицейскими по «горячим» следам в совершении данного преступления были задержаны двое неработающих ранее судимых мужчин, 40 и 63 лет.

Следственным Управлением УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В результате проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками уголовного розыска Главка установлена причастность указанных граждан к совершению серии аналогичных преступлений во Фрунзенском, Калининском и Выборгском районах города на сумму более 400 тысяч рублей.

По всем фактам следственными органами подразделений МВД России Фрунзенского, Калининского и Выборгского районов были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район кража квартира
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