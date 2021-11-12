В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег у пенсионерки

В минувшую среду к полицейским Василеостровского района Санкт-Петербурга обратилась 84-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что около 12 часов неизвестные, введя ее в заблуждение о замене газовых плит по месту жительства в квартире дома 40 по 15 линии В.О, завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 480 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись на автомобиле.

В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 3 корпус 1 по улице Щербакова и у дома 20 по Богатырскому проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двух мужчин, 36 и 32 лет, и 39-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято. Все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, кроме того полицейские установили, что задержанная гражданка находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 ч.1 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти) на территории города Липецк.