ента новостей

11:07
СПбГМТУ представил свои разработки на инновационном форуме
11:01
В Петербурге пенсионерка отдала лжеполицейскому более миллиона рублей
10:53
Китайский лидер Си Цзиньпин готов к виртуальной встрече с Байденом.
10:48
В медалистку Олимпийских игр Суни Ли брызнули из перцового баллончика
10:37
В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег у пенсионерки
10:03
Как справиться с ковидом?
09:38
На медпомощь выделили больше
09:00
Общепит поддержат
19:31
В Ленобласти увековечили память лётчиков Росгвардии
19:29
Разводку Ладожского моста перенесли на сутки по погодным условиям
10:41
В Петербурге аферисты выманили у преподавателя СПбГУ около 300 тысяч рублей
10:35
В Петербурге задержала двух мужчин, обманувших пенсионера
10:31
Начиная с 12 ноября съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придётся на 800 метров раньше
10:29
Тик-токеры прошли очередные испытания в рамках 3 сезона патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»
08:48
Бизнес начинает адаптироваться
08:21
Путин не хочет терять рейтинг
08:01
Кто будет отвечать за отказ от вакцинации?
18:11
Лучшие любительские театральные коллективы наградили в Петербурге
18:08
На Васильевском острове Санкт-Петербурга отреставрируют дом Чубакова
18:05
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Меритус» и теплохода «Маринус»
10:25
Биткоин рекордно взлетел
09:58
Назначили нового главу комитета
09:14
Этот продукт блокирует коронавирус
16:09
Открытие «Катка у моря»
16:02
XVII «Городской молодежный день донора» стартует в Санкт-Петербурге
16:00
В Ленобласти трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
10:38
В Ленобласти сосед по палате оставил пенсионера без 7 тысяч рублей
10:33
Как правильно питаться в ноябре?
10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
10:22
В Петербурге ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег у пенсионерки

В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег у пенсионерки

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские по «горячим» следам задержали подозреваемых в краже крупной денежной суммы у пожилой женщины

В минувшую среду к полицейским Василеостровского района Санкт-Петербурга обратилась 84-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что около 12 часов неизвестные, введя ее в заблуждение о замене газовых плит по месту жительства в квартире дома 40 по 15 линии В.О, завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 480 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись на автомобиле.

В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 3 корпус 1 по улице Щербакова и у дома 20 по Богатырскому проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двух мужчин, 36 и 32 лет, и 39-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято. Все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, кроме того полицейские установили, что задержанная гражданка находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 ч.1 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти) на территории города Липецк.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров кража пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-08-2020, 11:48
В Петербурге поймали квартирного вора, который похитил у пенсионерки более 2,5 миллионов рублей
23-09-2021, 13:56
В Петербурге задержали женщину, обокравшую блокадницу
29-04-2020, 13:33
В Петербурге полицейские задержали «карманницу»
19-03-2020, 14:53
В Петербурге полицейские раскрыли грабеж в офисе фирмы
15-11-2019, 12:16
В Петербурге задержали группу угонщиков автомобилей среднего класса
17-04-2020, 11:42
В Петербурге задержали угонщига пикапа

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
194
9-11-2021, 10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
0
196
8-11-2021, 14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
0
183
8-11-2021, 12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
160
8-11-2021, 12:08
В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Наверх