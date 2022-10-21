В Петербурге задержана 17-летняя девушка-курьер забравшая у пенсионерки 300 тысяч рублей

К полицейским Петроградского района Петербурга обратилась 83-летняя женщина с заявлением о том, что ей поступали звонки от неизвестных, которые сообщали, что её знакомая стала участником ДТП и для непривлечения её к уголовной ответственности требуются денежные средства.

Будучи введённой в заблуждение, пожилая женщина согласилась помочь знакомой и передала пришедшей к ней девушке-курьеру 300 тысяч рублей. После она узнала, что стала жертвой мошенников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 11 корпус 2 по улице Латышских Стрелков сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана 17-летняя девушка. Денежных средств при ней не обнаружено.

Подозреваемую задержали на основании ст. 91 УПК РФ.