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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержана 17-летняя девушка-курьер забравшая у пенсионерки 300 тысяч рублей

В Петербурге задержана 17-летняя девушка-курьер забравшая у пенсионерки 300 тысяч рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полиция Петроградского района задержала несовершеннолетнюю мошенницу, обманувшую пенсионерку

К полицейским Петроградского района Петербурга обратилась 83-летняя женщина с заявлением о том, что ей поступали звонки от неизвестных, которые сообщали, что её знакомая стала участником ДТП и для непривлечения её к уголовной ответственности требуются денежные средства.

Будучи введённой в заблуждение, пожилая женщина согласилась помочь знакомой и передала пришедшей к ней девушке-курьеру 300 тысяч рублей. После она узнала, что стала жертвой мошенников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 11 корпус 2 по улице Латышских Стрелков сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана 17-летняя девушка. Денежных средств при ней не обнаружено.

Подозреваемую задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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