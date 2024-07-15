На Гончарной улице дорожный конфликт перерос в драку с повреждением автомобилей

Сегодня вечером, 15 июля 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о драке водителей легковых автомобилей на Гончарной улице.

Прибывшие на место полицейские установили, что между 24-летним водителем автомобиля "Хавал", гражданином сопредельного государства и 32-летним жителем Северо-Кавказского региона, управлявшего "Фольксваген Поло", при перестроении по ходу движения по Гончарной улице возник конфликт. В ходе словесной перепалки ссора переросла в драку, с повреждением автомобилей обоих оппонентов.

Полицейские задержали конфликтующих и доставили в отдел полиции для разбирательства.

По данному инциденту полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято законное и обоснованное решение.