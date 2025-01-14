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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе конфликт между подростками закончился поножовщиной

В Невском районе конфликт между подростками закончился поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту конфликта между подростками на Октябрьской набережной

Накануне вечером, 13 января около 17 часов 35 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о конфликте между подростками у дома 90/5 по Октябрьской набережной, в ходе которого одного из его участников ранили ножом. 

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, с целью разбирательства были доставлены в отдел полиции четверо несовершеннолетних, среди которых 15-летняя девушка, двое ее братьев, 11 и 12 лет, а также их 14-летний знакомый. Туда же вызвали законных представители подростков. 

Еще одного участника конфликта, 16-летнего молодого человека, получившего резанную рану руки, передали медикам.

По предварительной информации, ссора между ними произошла из-за неудачной шутки одного из подростков, задевшей девушку из многодетной семьи. 

Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ножевое ранение, подростки
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