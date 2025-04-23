В Петербурге поймали лжегазовщика, обманувшего пенсионера с проспекта Луначарского

Вечером 15 апреля 2025 года, в половине седьмого, в органы правопорядка поступило сообщение от 92-летнего дедушки, проживающего в доме номер 110 на проспекте Луначарского. Он рассказал, что еще 12 марта, в светлое время суток, к нему наведался незнакомец, который представился газовщиком и, пользуясь доверчивостью старика, развел его на замену крана за 12 500 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, часть вторая, 159 статья Уголовного кодекса.

22 апреля, ближе к шести вечера, около дома номер 9 по Лужской улице, оперативники задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в этом самом обмане пенсионера.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.