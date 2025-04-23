Полицейские задержали двоих злоумышленников за разбой в Московском районе

Вечером 21 апреля 2025 года, около десяти часов, к полицейским Московского района Петербурга обратился двадцатилетний молодой человек. Он сообщил, что 11 апреля, примерно в то же время, возле дома номер 80 по Московскому проспекту, двое неизвестных, угрожая чем-то похожим на пистолет, и, вроде как, обещая избавить от проблем с законом за хранение наркотиков, выманили у него сто тысяч рублей.

По данному факту сразу же возбудили уголовное дело по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ).

В тот же день, чуть позже, около полуночи, возле дома номер 6 на Ломанной улице, сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего парня, которого подозревают в совершении этого преступления. А около дома 42 по проспекту Космонавтов задержали его 24-летнего приятеля, которого считают соучастником.

Обоих поместили в изолятор на основании 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.