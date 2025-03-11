Полицейские поймали пособника мошенников, обманувших пенсионера с Народной улицы

8 марта к полицейским Невского района Петербурга поступило заявление от 79-летнего жителя дома 10 по Народной улице, который рассказал правоохранителям, что после телефонной беседы с неизвестными встретился с курьером и передал тому 2 000 000 рублей, якобы, для последующего "декларирования".

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 10 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 59 корпус 2 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении данного преступления задержали 22-летнего гражданина одного из государств Средней Азии, проживающего в хостеле на улице Марата.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.