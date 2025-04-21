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Питерец.ру » Происшествия » На Муринской дороге девушку ударили бутылкой по голове

На Муринской дороге девушку ударили бутылкой по голове

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские устанавливают детали конфликта с метанием бутылок на Муринской дороге

Вчера, 20 апреля к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле входа в магазин в доме 16 корпус 1 по Муринской дороге лежит девушка. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 28-летнюю петербурженку с травмой головы. Пострадавшую госпитализировали. 

Полицейские установили, что 20 апреля между посетителями магазина произошла драка, в ходе которой неизвестная кинула бутылку в голову сопернице, после чего скрылась с места происшествия. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские принимают необходимые меры к розыску участников конфликта.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, телесные повреждения
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