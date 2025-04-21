На Муринской дороге девушку ударили бутылкой по голове

Вчера, 20 апреля к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле входа в магазин в доме 16 корпус 1 по Муринской дороге лежит девушка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 28-летнюю петербурженку с травмой головы. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские установили, что 20 апреля между посетителями магазина произошла драка, в ходе которой неизвестная кинула бутылку в голову сопернице, после чего скрылась с места происшествия.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские принимают необходимые меры к розыску участников конфликта.