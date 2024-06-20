Вчера, 19 июня 2024 года около 10 часов 25 минут к полицейским поступила информация о ножевом ранении на парковке возле сетевого магазина на проспекте Ленина, 75 в Красном Селе.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ножевые ранения получила 50-летняя жительница деревни Куттузи Ломоносовского района. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции оперативно установили личность нападавшего. В нанесении ножевых ранений подозревают 46-летнего бывшего сожителя потерпевшей, прибывшего из Челябинской области.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.
В Красном Селе житель Челябинской области напал с ножом на сожительницу
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают жителя Челябинской области, напавшего в Петербурге с ножом на бывшую
Вчера, 19 июня 2024 года около 10 часов 25 минут к полицейским поступила информация о ножевом ранении на парковке возле сетевого магазина на проспекте Ленина, 75 в Красном Селе.
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