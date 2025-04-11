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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчину задержали с крупной партией "синтетики"

В Ленобласти мужчину задержали с крупной партией "синтетики"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские в Ленобласти задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков с крупной партией "синтетики"

В минувшую среду вечером, 9 апреля около 16 часов 15 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Всеволожского района Ленинградской области возле карьера "Запстрой", расположенного недалеко от СНТ «Хутор» Лесколовского сельского поселения, задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 

В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли 11 свёртков с веществом, по данным экспертизы - мефедроном, общей массой 500,2 грамма.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, наркотики
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