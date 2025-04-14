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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине ищут стрелявшего из газового пистолета в автобусе

В Гатчине ищут стрелявшего из газового пистолета в автобусе

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Гатчины принимают меры к розыску стрелявшего из газового пистолета в автобусе

Накануне утром, 13 апреля около 09 часов 40 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о конфликте со стрельбой в автобусе на Балтийской площади в городе Гатчина.

Сотрудники полиции установили, что в автобусе маршрута № 4, двигавшегося по улице Григорина, возле дома 4 на Балтийской площади произошел конфликт между двумя пассажирами, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нетрезвый выстрелил из газового пистолета в сторону оппонента, после чего выбежал из автобуса. 

Пострадавший 65-летний мужчина был доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

По данному инциденту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Принимаются все необходимые меры по розыску участника конфликта.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, стрельба
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