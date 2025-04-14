В Гатчине ищут стрелявшего из газового пистолета в автобусе

Накануне утром, 13 апреля около 09 часов 40 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о конфликте со стрельбой в автобусе на Балтийской площади в городе Гатчина.

Сотрудники полиции установили, что в автобусе маршрута № 4, двигавшегося по улице Григорина, возле дома 4 на Балтийской площади произошел конфликт между двумя пассажирами, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нетрезвый выстрелил из газового пистолета в сторону оппонента, после чего выбежал из автобуса.

Пострадавший 65-летний мужчина был доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

По данному инциденту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Принимаются все необходимые меры по розыску участника конфликта.