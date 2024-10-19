На Богатырском проспекте дорожный конфликт закончился стрельбой из «пневматики»

Вчера, 18 октября 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от мужчины о том, что на съезде с ЗСД на Богатырский проспект в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля «Мерседес» выстрелил из пневматического пистолета в его сторону, после чего скрылся с места происшествия.

Заявитель - оппонент в дорожном конфликте - не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию причастного к инциденту.