Вчера, 18 октября 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от мужчины о том, что на съезде с ЗСД на Богатырский проспект в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля «Мерседес» выстрелил из пневматического пистолета в его сторону, после чего скрылся с места происшествия.
Заявитель - оппонент в дорожном конфликте - не пострадал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию причастного к инциденту.
На Богатырском проспекте дорожный конфликт закончился стрельбой из «пневматики»
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района ищут участника дорожного конфликта, стрелявшего из «пневматики» на Богатырском проспекте
Вчера, 18 октября 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от мужчины о том, что на съезде с ЗСД на Богатырский проспект в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля «Мерседес» выстрелил из пневматического пистолета в его сторону, после чего скрылся с места происшествия.
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