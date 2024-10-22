В Калининском районе пьяный пассажир автобуса выстрелил в сторону водителя, разбил два окна и скрылся

Сегодня ранним утром, 22 октября 2024 года около 6 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в автобусе, остановившемся на улице Черкасова, пассажир несколько раз выстрелил в водителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что один из пассажиров несколько раз выстрелил в сторону водителя из травматического пистолета, после чего разбил два окна и покинул салон автобуса через открытое окно, с места происшествия скрывшись.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Со слов очевидцев, агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейскими приняты меры к его розыску и задержанию дебошира.