Сегодня ранним утром, 22 октября 2024 года около 6 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в автобусе, остановившемся на улице Черкасова, пассажир несколько раз выстрелил в водителя.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что один из пассажиров несколько раз выстрелил в сторону водителя из травматического пистолета, после чего разбил два окна и покинул салон автобуса через открытое окно, с места происшествия скрывшись.
Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
Со слов очевидцев, агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейскими приняты меры к его розыску и задержанию дебошира.
В Калининском районе пьяный пассажир автобуса выстрелил в сторону водителя, разбил два окна и скрылся
0
34
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские ищут агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса из «травмата» на улице Черкасова
Сегодня ранним утром, 22 октября 2024 года около 6 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в автобусе, остановившемся на улице Черкасова, пассажир несколько раз выстрелил в водителя.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"