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Питерец.ру » Происшествия » В Стерльне дорожный конфликт закончился стрельбой

В Стерльне дорожный конфликт закончился стрельбой

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают детали дорожного конфликта со стрельбой в Стрельне

Вчера вечером, 2 декабря 2023 года около 19 часов 55 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила информация о том, что в Стрельне, возле дома 10 по Фронтовой улице, неизвестный стрелял в своих оппонентов в дорожном конфликте из пистолета, сбил одного из них автомашиной, и скрылся.
В тот же вечер, около 22 часов 00 минут в полицию обратился 28-летний петербуржец с заявлением о том, что 02.12.2023 около 20 часов 00 минут в городе Стрельна, возле дома 10 по Фронтовой улице, в результате дорожного конфликта, неизвестный выстрелил из газового пистолета.
В этот же день около 22 часов 25 минут, наряд полиции на территории промзоны деревни Горбунки обнаружил автомобиль «Нива», в котором находился 30-летний предполагаемый участник конфликта.
Мужчина опрошен полицейскими, у него изъято аэрозольное устройство «Добрыня».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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