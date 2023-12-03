В Стерльне дорожный конфликт закончился стрельбой

Вчера вечером, 2 декабря 2023 года около 19 часов 55 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила информация о том, что в Стрельне, возле дома 10 по Фронтовой улице, неизвестный стрелял в своих оппонентов в дорожном конфликте из пистолета, сбил одного из них автомашиной, и скрылся.

В тот же вечер, около 22 часов 00 минут в полицию обратился 28-летний петербуржец с заявлением о том, что 02.12.2023 около 20 часов 00 минут в городе Стрельна, возле дома 10 по Фронтовой улице, в результате дорожного конфликта, неизвестный выстрелил из газового пистолета.

В этот же день около 22 часов 25 минут, наряд полиции на территории промзоны деревни Горбунки обнаружил автомобиль «Нива», в котором находился 30-летний предполагаемый участник конфликта.

Мужчина опрошен полицейскими, у него изъято аэрозольное устройство «Добрыня».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.