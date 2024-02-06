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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе конфликт соседей завершился стрельбой из газового пистолета

Во Фрунзенском районе конфликт соседей завершился стрельбой из газового пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Фрунзенского района задержала стрелка из "газовика"

Вчера вечером, 5 февраля 2024 года около 20 часов 05 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о конфликте со стрельбой возле дома 3/1 по Моравскому переулку.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 20 часов 00 минут возле парадной дома произошел конфликт двоих жильцов - 39 и 60 лет. В результате ссоры старший из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в оппонента из газового пистолета, после чего ушел домой.
По горячим следам полицейскими стрелок задержан. Газовый пистолет «ИЖ-79» изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: ГУ МВД
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