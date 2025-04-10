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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с улицы Евдокима Огнева

В Невском районе поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с улицы Евдокима Огнева

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Невского района задержали подозреваемого в обмане пенсионерки с улицы Евдокима Огнева

2 апреля в отел полиции Невского района Петербурга с заявлением о мошенничестве обратилась 87-летняя жительница дома 6 корпус 3 по улице Евдокима Огнева. Пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестные ввели её в заблуждение под легендой о ДТП с участием ее внучки и убедили отдать курьеру более 2 млн. рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

9 апреля оперативники по подозрению в указанном преступлении задержали неработающего 21-летнего петербуржца.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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