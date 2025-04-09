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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с улицы Вавиловых

В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с улицы Вавиловых

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки с улицы Вавиловых

Вечером 31 марта, около 19 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 90-летней жительницы дома 11 по улице Вавиловых. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что 31 марта около 11 часов ей на мобильный телефон звонили неизвестные, которые убедили ее, под предлогом обеспечения сохранности вкладов, в 13.30 передать 145 тысяч рублей через окно своей квартиры курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ (мошенничество).

08 апреля 2025 года сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 25-летнего петербуржца.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
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