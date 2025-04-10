В Московском районе 13-летний сын бизнесмена отдал мошенникам более 18 млн рублей

Накануне днем, 9 апреля около 14 часов 15 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от местного жителя о том, что его 13-летний сын передал неизвестному 5 400 000 рублей и 150 000 долларов США.

В ходе проверки информации полицейские установили, что семиклассник передал денежные средства, принадлежащие его родителям, своему однокласснику якобы для лечения его матери и покупки автомобиля за рубежом в целях дальнейшей перепродажи в России.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.