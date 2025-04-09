Пенсионер с Софийской улицы  отдал мошенникам более 10 млн рублей

Накануне вечером, 8 апреля около 21 часа 35 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 84-летнего жителя дома 40 по Софийской улице. Пенсионер рассказал правоохранителям, что днем 5 марта ему на домашний телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что, якобы, в его отношении возбуждено уголовное дело, и для не привлечения к уголовной ответственности за, якобы, совершенное преступление, ему необходимо 28 марта возле дома отдать курьеру 10 900 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают все необходимые меры по розыску причастных к преступлению.