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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка с улицы Жени Егоровой отдала мошенникам около 35 млн рублей

Пенсионерка с улицы Жени Егоровой отдала мошенникам около 35 млн рублей

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района ищут причастных к многомиллионному мошенничеству в отношении петербурженки с улицы Жени Егоровой

Накануне, 13 декабря 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 70-летней женщины, проживающей в доме 10 по улице Жени Егоровой о том, что неизвестный по телефону убедил ее,  под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, передать курьерам в разных адресах города денежные средства на общую сумму 34 919 846 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Полицейскими принимаются все необходимые меры к задержанию лиц, причастных к указанному преступлению.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
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