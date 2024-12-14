Пенсионерка с улицы Жени Егоровой отдала мошенникам около 35 млн рублей

Накануне, 13 декабря 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 70-летней женщины, проживающей в доме 10 по улице Жени Егоровой о том, что неизвестный по телефону убедил ее, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, передать курьерам в разных адресах города денежные средства на общую сумму 34 919 846 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Полицейскими принимаются все необходимые меры к задержанию лиц, причастных к указанному преступлению.