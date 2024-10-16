Накануне, 15 октября 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 73-летнего жителя дома 45 корпус 2 по проспекту Энтузиастов о том, что звонившие на его телефон неизвестные убедили его передать накануне за не привлечение к ответственности за, якобы совершенные от его лица переводы в незаконную организацию, через курьера возле дверей собственной квартиры 11 900 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Пенсионер с проспекта Энтузиастов передал мошенникам около 12 млн рублей
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
В Красногвардейском районе полиция ищет причастных к многомиллионному обману пенсионера с проспекта Энтузиастов
Накануне, 15 октября 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 73-летнего жителя дома 45 корпус 2 по проспекту Энтузиастов о том, что звонившие на его телефон неизвестные убедили его передать накануне за не привлечение к ответственности за, якобы совершенные от его лица переводы в незаконную организацию, через курьера возле дверей собственной квартиры 11 900 000 рублей.
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