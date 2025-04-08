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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга поймали мигрантов, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественников

В центре Петербурга поймали мигрантов, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественников

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали иностранцев, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественников

В ночь на 7 апреля в отдел полиции Центрального района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 50 по набережной реки Фонтанки неизвестные избили его знакомых.

Прибывшие на место полицейские приняли заявление от 22-летнего приезжего из Центрально - Азиатского государства и его 31-летнего соотечественника, проживающих в арендуемой квартире. Мигранты рассказали стражам порядка, что к ним домой, под предлогом воспользоваться туалетом, пришел 24-летний земляк, который открыл входную дверь и впустил в квартиру еще трех приезжих соотечественников, 24-29 лет. Войдя в жилище, незнакомцы распылили содержимое газового баллончика и, угрожая предметом похожим на пистолет и ножом, связали двух арендаторов.

Отобрав у потерпевших мобильные телефоны «iPhone 14 Pro Маx» и «Samsung Galaxy», банковские карты и 30 тысяч рублей, злоумышленники убежали.

Общий материальный ущерб составил 293 000 рублей.

Вчера вечером, 7 апреля около 20 часов 35 минут сотрудники уголовного розыска Центрального района совместно с коллегами из Главка возле дома 18 корпус 2 по Суздальскому шоссе по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих соотечественников пострадавших, 24 и 29 лет. У задержанных изъяли мобильные телефоны потерпевших.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Принимаются меры к розыску и задержанию их соучастников.

Источник: ГУ МВД
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