На проспекте Непокорённых задержали троих мигрантов по подозрению в поножовщине

15 января около 03 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении в квартире дома 49 корпус 2 по проспекту Непокоренных.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в арендуемой квартире обнаружили 24-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии с ножевым ранением груди, проживающего в Петербурге с нарушением миграционного законодательства.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме него в квартире находились трое его соотечественников, 41, 31 и 24 лет. Всех троих для выяснения обстоятельств происшествия доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по части 3 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.