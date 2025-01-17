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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Непокорённых задержали троих мигрантов по подозрению в поножовщине

На проспекте Непокорённых задержали троих мигрантов по подозрению в поножовщине

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали троих мигрантов по подозрению в поножовщине в квартире на проспекте Непокорённых

15 января около 03 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении в квартире дома 49 корпус 2 по проспекту Непокоренных. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в арендуемой квартире обнаружили 24-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии с ножевым ранением груди, проживающего в Петербурге с нарушением миграционного законодательства.                                

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме него в квартире находились трое его соотечественников, 41, 31 и 24 лет. Всех троих для выяснения обстоятельств происшествия доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по части 3 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, ножевое ранение, мигранты
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