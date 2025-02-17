В Петербурге ищут налетчика на цветочный магазин на улице Композиторов

Сегодня ночью, 17 февраля около 00 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в цветочном магазине в доме 20 корпус 5 неизвестный мужчина, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил деньги и скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 00 часов 10 минут неизвестный, находясь в торговом зале магазина, , угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы денежные средства в сумме 14 500 рублей, и три букета цветов на сумму 23 000 рублей, после чего с похищенным с места происшествия скрылся.

Общий материальный ущерб составил 37 500 рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейские принимают необходимые меры по розыску злоумышленника.